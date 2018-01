Maltempo, in arrivo forti venti e mareggiate. Allerta per tutta la giornata di domani

Il settore meteo del Centro Funzionale Decentrato della Regione ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse per tutta la giornata di domani e per le successive 33 ore. Sono previsti venti di ponente o maestrale che assumeranno intensità di burrasca lungo le coste della Gallura e in prossimità dei rilievi. Inoltre sono previste possibili mareggiate lungo le coste esposte.