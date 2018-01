Il Vespa Club Porto Torres si presenta al pubblico

Per il 2018, il Vespa Club Porto Torres, apre il tesseramento anche a nuovi soci. Le adesioni saranno raccolte il giorno della presentazione e per tutti i tesserati ci saranno degli omaggi e l'aperitivo di benvenuto.



L'Associazione Vespa Club Porto Torres nasce allo scopo di unire una grande passione per lo storico marchio e promuovere attività ricreative, mettendo insieme tutti gli appassionati della mitica Vespa.



L'attuale direttivo è formato da Daniela Giannichedda ( Presidente del club turritano ), Gabriele Arrigo, Enrico Pace, Manlio Molinari, Antonio Giannichedda, Fabrizio Rocca, Antonello Iacomino, Antonio Cau, Vincenzo Orlando, Pier Luigi Puledda e Nello Arrigo.