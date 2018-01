Epifania al Miramare con il tributo a Max Gazzè e Mannarino

Il 2018 al Miramare Gastro & Music Pub inizia esattamente come si è chiuso il 2017, con tanta musica dal vivo. L'anno passato si è concluso con tre giorni di eventi, venerdì 29 per la rassegna Friday Tribute Night lo spendido omaggio a Fabrizio de Andrè portato in scena da "Crêuza de mä", un viaggio intenso nel meraviglioso mondo dell'indimenticabile Faber. Sabato 30 il live dei "BlackOut", band che unisce la splendida voce di Fabrizio Sanna alla qualità musicale di Bachisio Ulgheri, Federico Canu e Fabio Carta, mentre è stato il dj algherese Benny a far ballare la notte di San Silvestro e a traghettare gli spettatori nel primo giorno del nuovo anno. La programmazione non si ferma, continua e nel pub affacciato sulla passeggiata degli algheresi il weekend dell'Epifania porta in scena i concerti numero quattordici e quindici in neanche un mese di vita. Come sempre il venerdì è dedicato alla rassegna musicale delle migliori tribute band made in Sardegna, il 5 gennaio Friday Tribute Night vol. V è rivolto a due pietre miliari della musica contemporanea italiana: Max Gazzè e Mannarino. I Timidi Ubriachi, questo il nome del nuovo progetto che sbarca per la prima volta in elettrico nella Riviera del Corallo. Sul palco quattro musicisti stimati e apprezzati in tutta la Sardegna - Angelo Brundu, Dario Sanna, Stefano Oggiano e Stefano Romano – suonano i brani più suggestivi delle due produzione artistiche dedicando la prima parte dello spettacolo al cantautore e bassista dal titolo del cui brano di Sanremo 2000 hanno preso il nome e il secondo all'autore di "Bar della Rabbia". Sabato 6, l'Epifania non poteva che portare ad Alghero "Carletto e i suoi Mostri", la cover band sassarese dal gusto ballabile attiva dal lontano 2001 arriva per la prima volta nel pub della Riviera del Corallo. Tutti gli eventi del Miramare Gastro & Music Pub sono ad ingresso libero ed è inoltre attivo il servizio di cucina a cura di chef Claudio Cubeddu con piatti e hamburger di carne, pesce e vegetariani.