Ad Alghero la “Prima rassegna Gastronomica sulla Carne di Bovino Nato e Allevato in Sardegna"

Si terrà dal 6 gennaio al 4 febbraio ad Alghero la “Prima rassegna Gastronomica sulla Carne di Bovino Nato e Allevato in Sardegna" organizzata dal Nucleo di ricerca sulla Desertificazione dell’Università di Sassari assieme alla Cooperativa produttori Arborea, nell'ambito dell’"Accordo per contributi alla ricerca (2016-2018)".



L’evento intende presentare le qualità della cane di bovino nato e allevato in Sardegna, frutto del lavoro di ricerca e innovazione condotto dalla Cooperativa Produttori Arborea con l’Università di Sassari e gli allevatori dell’Isola. La collaborazione è iniziata nel 2013 nel quadro del progetto “Ichnusa Bubula” finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna.



Ichnusa Bubula è un progetto di innovazione del processo produttivo della filiera della carne bovina che, partendo dai pascoli della Gallura e del Montiferru per arrivare fino alle macellerie e ai ristoratori, realizza soluzioni capaci di coniugare sviluppo economico sostenibile, tutela della biodiversità e adattamento al cambiamento climatico attraverso risorse locali.



Per dettagli e informazioni:



Il progetto Ichnusa Bubula https://en.uniss.it/research/research-centres/nrd-desertification-research-centre/research/ichnusa-bubula-closed



La rassegna https://www.facebook.com/rassegnagastronomicasullacarnedibovinosardo/