Ploaghe, dal Comune nuove iniziative a favore del diritto alla studio

L’amministrazione comunale di Ploaghe prosegue le proprie iniziative a favore del mondo della scuola. Dopo il premio per gli studenti eccellenti conferito nelle scorse settimane, l’amministrazione ha ora emanato un nuovo avviso con cui comunica ai suoi concittadini che, grazie ai fondi regionali, sono stati attivati due interventi per il diritto allo studio: La “Borsa di studio”, che riguarda il rimborso delle spese sostenute per la didattica da parte degli studenti ed il “Buono Libri” che riguarda il rimborso spese per libri di testo. La Borsa di studio è rivolta agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenti un indicatore della situazione economica in corso di validità, inferiore o uguale a € 14.650,00 mentre il “Buono libri” è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sempre aventi Isee inferiore o uguale a € 14.650,00. Possono presentare la domanda al Comune di Ploaghe, entro il prossimo 30 marzo 2017, il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la documentazione richiesta nell’avviso pubblicato sul sito internet del comune. Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande si procederà alla verifica dell’esistenza dei requisiti d’accesso. Le richieste ritenute regolari saranno ammesse. La modulistica da utilizzare è a disposizione presso l’ufficio dei servizi sociali e presso la Biblioteca Comunale-servizio Informagiovani nonché scaricabile dal sito: www.comune.ploaghe.ss.it.