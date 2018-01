I film in programmazione a Sassari dal 4 al 10 gennaio

Ecco la programmazione nei cinema di Sassari dal 4 al 10 del mese di gennaio:



MODERNO CITYPLEX, v.le Umberto 18



- Vi presento Christopher Robin ore 18.10 - 22.10



- Come un gatto in tangenziale ore 15.45 - 20.15 - 22.10



- "Coco" ore 15.40 - 18.00



- Jumanji - Benvenuti nella giungla ore 15.50 - 19.50 - 22.00



-- Wonder ore 15.30 - 17.40 - 20.00



- Napoli Velata ore 17:40 - 19.45 - 21.50



ingresso 8 euro - martedì 5 euro





AUDITORIUM via Montegrappa 2



- Ferdinand ore 17.00



- Assassinio sull'Orient Express ore 19.15



- The Greatest Showman ore 21.30



Ingresso feriali 4 euro, festivi 5 euro