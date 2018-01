Seftorres. Salvatore Melfi è il nuovo collaboratore tecnico di Mister Tortora

La Torres dà il benvenuto a Salvatore Melfi, da oggi a Sassari per rafforzare il settore tecnico rossoblù per il prosieguo della stagione. Da anni collaboratore di mister Tortora, lo scorso campionato ad Avezzano in serie D e per due stagioni nelle giovanili del Crotone, tra Primavera e Allievi nazionali, svolgerà il doppio ruolo di vice allenatore e preparatore atletico della squadra rossoblù.



Calabrese di 35 anni, Melfi è anche match analyst e arriva a Sassari dopo aver seguito da lontano il percorso rossoblù per problemi familiari: “Volevo fortemente venire alla Torres – le sue parole- per seguire mister Tortora in questa ennesima avventura, visto che siamo legati da tanti anni di esperienza insieme sul campo. Oggi posso finalmente mettermi completamente a disposizione per aiutare questa importante Società nella seconda parte di campionato”.



Melfi era oggi ad Ossi per seguire il suo primo allenamento della Torres: “Da un punto di vista prettamente atletico li ho trovati molto bene – commenta al termine della seduta odierna- ma mi ha colpito soprattutto l’aspetto mentale. Li ho visti molto carichi, nonostante vengano da due sconfitte. Io e il mister lavoriamo in sinergia e faremo il massimo per migliorare e dare continuità ai risultati che la Società e i tifosi si aspettano dalla squadra”.