Convocazione imminente dell'assemblea per il nord Sardegna della lista "Potere al popolo"

Il movimento politico "Potere al popolo" comunica la convocazione dell'assemblea per il nord Sardegna, che si svolgerà a Sassari l'8 gennaio. Dopo una prima assemblea, a Sassari, si è svolta il 29 dicembre a Terralba una riunione sarda di Potere al Popolo che ha consentito loro di ritrovarsi e di iniziare a discutere del programma e delle imminenti scadenze, per partecipare alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. "La prima proposta-scrivono nella nota- che era quella di convocare sei riunioni, una per ogni collegio uninominale alla Camera, per poi confluire in una nuova riunione regionale, si è scontrata con la necessità di arrivare al massimo il 12 gennaio con la proposta definitiva di tutte le candidature, e pertanto si è deciso di svolgere solo due macro riunioni una a Cagliari ed una a Sassari comprendenti grosso modo i collegi proporzionali della Camera.""Nella fase finale della riunione -si legge ancora nel comunicato- si è ritenuto opportuno che i Compagni di Sassari, al pari di quelli di Cagliari, si occupassero della convocazione del nord Sardegna, fissata per lunedì 8 gennaio 2018 alle ore 17,00, a Sassari, presso L’Hotel “Il Vialetto” in via Predda Niedda n. 37/L . Si ribadisce che il tempo a disposizione è davvero ristretto, ma il necessario passaggio in un’altra assise sarda e la scadenza del 12 gennaio rendono obbligata questa scelta. Dall’assemblea di Sassari dovrebbero essere indicati per la Camera dei deputati i tre candidati per i collegi uninominali Sardegna 04 (Sassari), Sardegna 5 (Olbia) e Sardegna 2 (Nuoro); i cinque candidati (nel rispetto della parità di genere) per il collegio plurinominale Sardegna 02 (con metodo proporzionale)(per i territori di Sassari, Nuoro, Olbia). Per il Senato della Repubblica un candidato per il collegio uninominale del Senato Sardegna 03 (per i territori di Sassari e Olbia) circoscrizioni, un candidato da proporsi per il collegio uninominale Sardegna 2 (che riguarda i territori di Oristano e Nuoro, e, dunque, da concordare tra Sud Sardegna e Nord Sardegna), le proposte per i cinque candidati per l’unico collegio plurinominale che coincide col territorio dell’intera regione, anch’esse da concordare col Sud e Nord Sardegna."Per chi vuole informarsi sulla composizione dei collegi in Sardegna può cliccare su questo link :Nella riunione di Sassari dovrebbero essere indicati le figure di riferimento per i collegi del Nord Sardegna (Sassari, Nuoro e Olbia), che dovranno essere punto di riferimento nei territori e dovranno essere presenti alla prossima assemblea sarda. Gli incaricati della convocazione dell'assemblea di Sassari abbiano necessità del supporto attivo ed immediato di tutti i rappresentanti che nei territori promuoveranno la partecipazione all'assemblea di Sassari, per sviluppare un dibattito che permetta di evidenziare delle candidature garantendo la democraticità e la trasparenza del processo di selezione, e il protagonismo delle realtà sociali. L'assemblea voterà un coordinamento, che sarà quello di dare impulso a questo importante percorso politico ed elettorale.Questi i link al programma https://poterealpopolo.org/potere-al-popolo/programma/ Alla pagina Facebook di Potere al popolo - Sardegna https://www.facebook.com/Potere-al-popolo-Sardegna-403004163477267/E Potere al Popolo - Sassari https://www.facebook.com/Potere-Al-Popolo-Sassari-1822998657997370/