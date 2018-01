Sassari. Per l'epifania un bel concerto a Casa Serena

Si rinnova anche quest'anno il tradizionale appuntamento del concerto dell'Epifania a Casa Serena. Sabato 6 gennaio alle 10 si esibirà la banda Città di Sassari e a seguire il coro di casa Serena, Roberta Usai, Nino Cadoni, il coro della scuola media del V circolo didattico, Giuseppe Fiori e tanti altri artisti che durante tutto l'anno animano gli eventi nella residenza di via Pasubio. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con la Coopas, sarà anche l'occasione per visitare la mostra di presepi, tra cui quello curato dagli ospiti di Casa Serena e la Natività2017, l'opera donata dall'Accademia di Belle Arti alla città.