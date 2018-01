Sassari, Erika Piras "la cantante con il violino"

Erika Piras ha soltanto 16 anni, ma già si sta facendo conoscere nel mondo musicale con l'epiteto "la cantante con il violino" e si presenta a tutti gli effetti come la nuova stella della musica italiana.Lo dicono i giudici che assistono alle sue performance nei concorsi a cui partecipa (e in cui si classifica sempre ai primi posti), lo dice la stampa specializzata che addirittura azzarda una paragone davvero sorprendente definendola "L'erede della Pausini" (fonte Corriere della Sera) e lo dicono le classifiche. Infatti la giovane cantante, ad appena una settimana dall'uscita del suo singolo ARIA, è già al 75° posto dei brani più programmati e al 28° della classifica riservata agli artisti emergenti.Il violino è lo strumento da cui Erika è inseparabile, che studia e suona dalla tenera età di 5 anni, ma è una musicista che non si accontenta e studia simultaneamente anche pianoforte e chitarra. Una vita per la musica che si completa con la partecipazione ai concerti delle orchestre, alle esibizioni nelle corali e alla frequentazione del liceo musicale.Il momento di svolta della sua seppur breve carriera in ambito discografico giunge quando Erika incontra l'autore Igor Nogarotto, con cui incidono il brano ARIA, che viene presentato alla finale di Area Sanremo. Nogarotto oltre all'attività autorale è produttore della SAMIGO MANAGEMENT nonché vocal coach e lo ricordiamo alle cronache artistiche soprattutto per il suo romanzo "Volevo uccidere Gianni Morandi" libro per il quale fu addirittura minacciato di morte.Il video di "ARIA" è stato realizzato da un altro talent scout ossia Angelo Iannattone, che ha girato vari video per giovani musicisti emergenti.Ora nei piani futuri del giovanissimo talento ci sono nuovi concorsi, forse un talent e il nuovo tentativo di solcare il prestigioso palco dell'Ariston di Sanremo per il festival del 2019.Link video ARIA: https://youtu.be/QEQgnrSYdZc