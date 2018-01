Visita guidata "evento" nel complesso nuragico di Palmavera

La Cooperativa SILT si prepara per il suo ultimo evento facente parte del programma “Més que un mès”. Domenica 7 Gennaio, alle ore 10:30, l’archeologo Alberto Moravetti effettuerà una visita guidata straordinaria del complesso nuragico di Palmavera. A fine visita verrà servito un tipico aperitivo sardo, con i prodotti dell’Agriturismo Barbagia.



L’archeologo, che ha diretto numerosi scavi in Sardegna, tra cui il complesso prenuragico di Monte Baranta a Olmedo o la necropoli di Santu Pedru ad Alghero, effettuò importanti campagne di scavo anche nel Complesso di Palmavera negli anni 1976-77, 1979, 1986-1991, 2003-2005, 2013-2014. La visita sarà pertanto unica e particolare, in quanto Moravetti conosce il sito meglio di chiunque altro.



Per chiudere la mattinata in bellezza, la SILT (cooperativa che gestisce il sito, insieme alla necropoli di Anghelu Ruju e di Santu Pedru) in collaborazione con l’agriturismo Barbagia offrirà quello che ormai viene definito “Aperitivo al Nuraghe”. Il costo della visita è di € 7,00, comprensivo di visita e aperitivo. Per partecipare all’evento bisogna prenotare, chiamando al 3294385947