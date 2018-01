Sassari. Il Coro Polifonico Francesco D'Assisi presenta il Concerto per l'Epifania

Si rinnova l’appuntamento con il “Concerto per l’Epifania”, tradizionale evento proposto dal Coro Polifonico “Francesco d’Assisi” di Sassari che giunge quest’anno alla 19° edizione. Ideato per la conclusione delle festività natalizie, presenta, attraverso i contenuti proposti, un momento che superando la performance musicale, invita al vero significato dell’Epifania, manifestazione del Signore e festa della chiamata degli uomini alla Fede e alla visione di Dio.

Quest’anno il concerto, che è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Sassari ed inserito nel calendario del “Natale a Sassari”, vedrà impegnato il Coro Polifonico “Francesco d’Assisi” diretto da Ciro Cau in un programma dal tema: “Alleluja! Polifonia sacra dal XIII al XIX sec.”

L' appuntamento è per sabato 6 gennaio alle ore 19,30 presso la chiesa S. Francesco – Cappuccini.