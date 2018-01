A Sassari arriva il musical "Il libro della giungla, il viaggio di Mowgli"

Tutto è pronto per o spettacolo “Il Libro della Giungla, il viaggio di Mowgli – il musical”, che sarà di scena domani 6 gennaio al Teatro Comunale di Sassari, e il giorno dopo (7 gennaio) al Teatro Massimo di Cagliari.



La regista – e cantante – Ilaria De Angelis è entusiasta all’idea di ritornare nell’Isola, ma che tipo di Musical si deve attendere chi verrà a vedere lo spettacolo?

“Il Libro della Giungla può anche essere chiamato “Family show” proprio perché l’intento è portare a teatro i bimbi ma allo stesso tempo divertire anche gli adulti. Grazie alle musiche e alle performance di questo spettacolo vi sembrerà di fare un vero e proprio viaggio nella giungla insieme al giovane Mowgli e ai personaggi che tutti conoscete come Baloo, Bagheera, lupi, scimmie, elefanti e tanti altri”.



Quanto è importante la composizione del casting e difficile la regia di un musical "live"?

“Importantissima direi. Per la scelta degli attori-cantanti così come dei ballerini abbiamo cercato tra professionisti di grossa levatura (anche reduci da Notre Dame de Paris e altri importanti musical) che fossero in grado di far vivere questi personaggi ma anche di divertirsi in scena. Sentirete davvero delle belle voci. Riguardo la Regia, per un musical come questo occorre avere un quadro chiaro della storia e di tutte le azioni che portano al suo avvicendarsi, ma soprattutto valorizzare i caratteri e le emozioni dei personaggi. Difficile ma fattibile”.



Lei fa la cantante, l'attrice, la regista: in quali panni si trova meglio?

”Sicuramente stare sul palco è divertente e ti da tanta adrenalina, ma con la regia di avverte una responsabilità maggiore non solo nel dirigere chi sta in scena, ma anche nei confronti del pubblico”.



Perché la scelta è ricaduta su Juliana Moreira?

“Juliana è ormai un icona della TV ed dell’intrattenimento quindi oltre ad essere bellissima nei panni della pantera, sapevamo di poter contare sulla sua professionalità e sense of humor”.



E' la prima volta che arriva in Sardegna?

“Per il Libro della Giungla si, per me invece la Sardegna è una terra di cui già in passato ho avuto modo di conoscere il pubblico, ma anche paesaggi, tradizioni e sapori. E ogni volta è stata una scoperta meravigliosa. Sarà un piacere tornare!!”.