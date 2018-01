Forza Italia Sassari:"Il sindaco Sanna giustifichi i costi dell'acqua"

di SSN

Riceviamo e pubblichiamo dalla sezione sassarese di Forza Italia:

"Di quando in quando i sassaresi scoprono che il Primo Cittadino Nicola Sanna, oltre che essere Sindaco della seconda Città della Sardegna, ricopre anche altri prestigiosi incarichi come ad esempio quello di Presidente dell’EGAS, Ente di Governo del Sistema delle Acque della Sardegna e quindi anche di Abbanoa e soprattutto delle “tariffe del costo dell’Acqua Sarda”.

Nicola Sanna chiamato a rispondere in merito ai pesanti rincari, circa il 4 % in più, si giustifica dietro il fatto che “gli aumenti sarebbero proporzionali ai consumi e per combattere gli sprechi”.

Nessuna giustificazione o spiegazione in merito alle numerose ordinanze di “divieto di consumo o di utilizzo” che hanno caratterizzato la sua attività di Sindaco degli ultimi anni; nessuna spiegazione o giustificazione in merito alle bollette che, con assoluta indifferenza dei disagi patiti dai Sassaresi a causa della non potabilità dell’acqua, vengono però tempestivamente inviate a domicilio degli stessi utenti sassaresi……; insomma con estrema ed allarmante disinvoltura il Sindaco Nicola Sanna, Presidente dell’EGAS, oggi giustifica gli aumenti e lancia irritanti accuse di spreco, verso gli stessi utenti che patiscono i disagi causati da un servizio chiaramente scadente ed inefficiente, come ragione degli aumenti stessi.

Sulla Comunità Sassarese, reduce da anni di disagi e continui costi aggiuntivi per il necessario acquisto presso i supermercati sassaresi degli approvvigionamenti per uso domestico di acqua, vengono così a gravare anche la beffa di doversi sobbarcare ulteriori costi aggiuntivi, che nella realtà appaiono sempre più ingiustificati, se non per sopperire alle continue esigenze di bilancio della ABBANOA S.p.a. gestita in modo non efficace e tano meno efficiente.

Riteniamo grave il fatto che il Primo Cittadino di Sassari, che da una parte annuncia investimenti fantasma milionari sulla Città di Sassari, dall’altra non tenga conto, visti i suoi prestigiosi incarichi dirigenziali, del fatto che enti come EGAS, ABBANOA S.p.a ed ENAS non investono piu da molti anni nel territorio del Sassarese ed in particolare modo nei vecchi ed obsoleti impianti non piu in grado di permettere l’erogazione di un valido, e primario, servizio di gestione delle acque. Ricordiamo inoltre la Nostra denuncia dello scorso settembre quando abbiamo chiesto, purtroppo senza alcun esito, al Primo Cittadino di intervenire presso la Dirigenza di Abbanoa S.p.a al fine di scongiurare il tentativo di smantellamento della Sede Direzionale di Abbanoa a Sassari. Il numero dei lavoratori sassaresi trasferiti, tutti ex dipendenti Siinos, ovvero la originaria società di gestione locale sassarese delle acque conferita nella Società Abbanoa S.p.a., ed ex ESAF, ammonta ad un totale di 23 unità lavorative.

Inutilmente abbiamo chiesto al Presidente dell’EGAS, Nicola Sanna, Sindaco della Città di intervenire presso la dirigenza di Abbanoa S.p.a. al fine di spiegare i termini e la natura di tali trasferimenti per “soppressioni delle posizioni professionali attualmente ricoperte” dai dipendenti oggetto di trasferimento, prima di trovarci di fronte all’ennesimo scippo di una importante sede direzionale operativa presente in Città e che, fino a qualche tempo fa garantiva molte buste paga.

Niente ha fatto il Primo Cittadino di Sassari al fine di garantire il rispetto della delibera del Consiglio Comunale del 72 del 11.10.2005, con la quale il Consiglio Comunale acconsentì alla fusione per incorporazione della Società Siinos S.p.a. nella nota Società Abbanoa S.p.a. a patto che, tra le altre cose, venisse rispettato e garantito che: “in quella sede si faranno pesare tutte le esigenze del territorio, cioè, oltre a quelle dell’efficienza e dell’economicità, anche quella della garanzia dell’occupazione”.

Dispiace molto notare il fatto che in quella occasione il Sindaco di Sassari era l’On. Gianfranco Ganau, oggi Presidente della massima assemblea regionale, e molti altri Consiglieri Regionali del Partito Democratico, il cui silenzio in questa occasione, come purtroppo anche in molte altre, spicca su tutti".