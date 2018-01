Arresti domiciliari questi sconosciuti, il giudice lo spedisce in cella

di SSN

Nel pomeriggio di ieri, personale del Commissariato di Alghero ha tratto in arresto un 39enne algherese in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Sassari.

Il giovane, era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e prima ancora all’obbligo di dimora ma la reiterata violazione dei citati provvedimenti ha fatto decidere il giudice, che vista l’inaffidabilità del soggetto, ha ritenuto che la misura carceraria fosse l’unica idonea.

L'uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Sassari a disposizione dell’autorità Giudiziaria.