Sassari, la Befana atterra dolcemente in Piazza d'Italia

di SSN

Come ogni anno spazio all'arrivo della Befana, come ogni 6 gennaio che si rispetti. La manifestazione, con il patrocinio del Comune di Sassari, è stata curata dagli uomini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari e la manovra di "discesa" dal Palazzo della Provincia è stata effettuata del Nucleo Speleo alpino fluviale.



Naso all'insù per i più piccoli e poi caramelle, cioccolatini e una Piazza d'Italia gremita, com'era logico attendersi grazie anche ad un più che tiepido sole.



Durante la manifestazione, l’Associazione nazionale Vigili del Fuoco ha divertito i bambini con varie prove tra fuoco e acqua nel percorso della “Pompieropoli”.