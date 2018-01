Serie D, al Latte Dolce il derby contro la Nuorese

di SSN

Prima gara del 2018 per i biancocelesti del Sassari calcio Latte Dolce, che alla ripresa della stagione agonistica dopo la breve pausa natalizia battono per 1-0 la Nuorese con una rete di Usai su rigore al 14' della ripresa.



Paba getta subito in mischia il cavallo di ritorno Patacchiola, schiera Fideli sulla fascia bassa e in attacco conferma fiducia a Palmas, supportato da Demartis e Usai. Kone ci prova subito, ma il suo affondo non produce la conclusione giusta e la sfera vola alta sopra la traversa. Le due squadre faticano a trovare sbocchi e a costruire azioni degne di nota, si gioca principalmente a centrocampo. Al 10' la punizione di Demartis finisce in corner deviata dalla difesa nuorese. Sugli sviluppi il colpo di testa di Patacchiola finisce out mentre la tifoseria organizzata della Nuorese mette in scena una pesante contestazione all'indirizzo della dirigenza barbaricina.



Il diagonale di Cisse è debole con Garau a parare a terra. Giallo a Demartis, Palmas prova a sorprendere Carboni dalla lunga distanza (sfera in angolo) poi sugli sviluppi la staffilata di Usai esce a lato della porta avversaria. I biancocelesti ci provano, ma i tentativi non hanno fortuna. Al 32' Cissè calcia da poco oltre il limite dell'area di rigore, Goh è attento e alza sopra la traversa. Garau salva di piede su Kone, la Nuorese si fa pericolosa. Bella azione Palmas-Ruiu con cross liberato in corner dalla retroguardia della Nuorese: sugli sviluppi è ancora la difesa a spazzare, ma la pressione dei padroni di casa torna a farsi sentire. Fine primo tempo. Si riparte con una bordata di Usai che però non trova lo specchio della porta, poi si apre una nuova fase di schermaglie sulla linea mediana. Al quarto d'ora l'inaspettato, e incredibile: Gungui cade a terra convinto di aver subito fallo e del successivo fischio arbitrale, tocca la palla con le mani e l'arbitro indica il dischetto, Usai sulla palla e vantaggio biancoceleste. Doppio cambio per Fraschetti, dentro Verachi e Infante. Usai ancora ispirato sulla fascia destra, ma il passaggio non arriva a destinazione. La grinta di Cabeccia, Bianchi espulso per doppia ammonizione. Dentro Masala. Fideli sfodera un gran tiro che porta il Sassari Latte Dolce vicinissimo al raddoppio, cambio e applausi per capitan Usai. Poi fiato anche a Fideli con esordio in biancocelesti per Daleno. Cinque i minuti di recupero concessi. Verachi impegna Garau, finisce 1-0: il Sassari Latte Dolce, pur se in inferiorità numerica, prosegue la sua corsa.



Sassari calcio Latte Dolce: Garau, Fideli (41' st Daleno), Ruiu (1' st Daga), Cabeccia, Bianchi, Patacchiola, Demartis (31' st Masala), Serra, Marcangeli, Usai (41' st Scognamillo), Palmas. A disposizione: Carta, Congiu, Sanna, Ravot, Contu. Allenatore: Paba



Nuorese: Carboni, Tupponi, El Otmani (34' st Argiolas), Goh (19' st Infante), Guarino, Strumbo, Gungui (45' Lai) , Gallo, Cisse (19' st Verachi), Mira, Kone. A disposizione: Ferrara, Lazazzera, Rosano, Catte, De Martino. Allenatore: Fraschetti

Arbitro: Picchi di Lucca

Assistenti: Pilleri di Cagliari e Pinna di Oristano

Reti: 14' st Usai (rig.)