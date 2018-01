C'è Trento sulla strada di Sassari verso le Final Eight di Coppa Italia

di SSN

Alle 18,15 sarà alzata la palla a due della sfida di campionato contro i trentini dell’Aquila Basket. Il gruppo allenato da coach Maurizio Buscaglia arriva in Sardegna con una striscia aperta di nove vittorie consecutive tra campionato ed Eurocup. Devecchi e compagni si preparano ad affrontare la seconda delle tre partite in 8 giorni in programma al PalaSerradimigni: è un match fondamentale in chiave qualificazione alla Final Eight.



La formazione trentina allenata da coach Maurizio Buscaglia, archiviata la prima finale playoff della sua storia che ha visto i bianconeri cedere in gara 6 lo Scudetto a Venezia, è ripartita per la stagione 2017/2018 dalle conferme del gruppo che lo scorso anno ha firmato l’incredibile cavalcata della stagione dei record. A capo del gruppo per il settimo anno ci sarà il capitano argentino Toto Forray affiancato da Luca Lechtaler, Diego Flaccadori, Joao Gomes, Dominique Sutton e Shevon Shields. A questo gruppo già affiatato si sono aggiunte le firme del play messicano Jorge Gutierrez, classe 1988, della guardia olandese Franke Yannik e del centro Chane Behanan, tutti e tre al debutto nel campionato italiano. In maglia Aquila c’è anche Ojar Silins, lettone cresciuto cestisticamente a Reggio Emilia, al rientro in Italia dopo un anno in Germania. A stagione in corso il club del presidente Luigi Longhi è intervenuto sul mercato: salutati Filippo Baldi Rossi, passato alla Virtus Bologna, e Chane Behanan, ha fatto il suo rientro a Trento Dustin Hogue, già protagonista lo scorso anno della cavalcata dei trentini.



Sono ancora disponibili biglietti per assistere al match: la biglietteria sarà aperta dalle 10:30-12 e 16:30 fino all’inizio della partita. Apertura dei cancelli alle 17.