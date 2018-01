La Torres torna alla vittoria contro il Ghilarza

di SSN

Al Vanni Sanna la Torres ritrova punti e morale nel campionato di Eccellenza. Due a zero per i sassaresi contro il Ghilarza grazie alle reti di Mannoni all'11' del primo tempo e Spinola al 32' della ripresa. Di certo la ripresa è stata più scoppiettante ed anche gli ospiti hanno avuto almeno un paio occasioni per mettere in crisi la difesa sassarese. Il segnale più importante è che, dopo due sconfitte consecutive, i rossoblù rilanciano le loro azioni in questo campionato.