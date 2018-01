La Dinamo Sassari mette ko Trento

di SSN

È una Dinamo bella e combattiva: i sassaresi che scendono in campo contro l’Aquila Trento al PalaSerradimigni hanno negli occhi il fuoco di chi è pronto a dare battaglia agli avversari, spinti dalla voglia di riscattarsi dal match di martedì contro Avellino e conquistare i due punti in palio, fondamentali in ottica qualificazione alla Final Eight in agenda a metà febbraio a Firenze. Gli uomini di Federico Pasquini partono forte fin dalla prima frazione, condotti da un super Bamforth, a referto con 23 punti con 6/7 da tre, 3 rimbalzi e 5 assist, un solido Dyshawn Pierre (13 pt, 6 rb) e Achille Polonara in grande spolvero, efficace su entrambi i lati del campo e autore di una doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi.



La Dolomiti Energia lotta per i primi 20’ e chiude il primo tempo 34-24. Nella terza frazione i giganti dilagano, grazie alle ottime percentuali al tiro: i biancoblù resistono alla contro offensiva trentina e conquistano i due punti in palio, fermando la striscia di 9 vittorie di Trento. Da domani Bamforth e compagni metteranno nel mirino la terza e ultima partita in casa in programma mercoledì 10 gennaio, alle 20,30 contro l’Ucam Murcia nel decimo incontro di Basketball Champions League.



Sulla prima palla a due in campo Bamforth, Pierre, Jones, Hatcher e Polonara, coach Buscaglia risponde con Silins, Forray, Gomes, Lechtaler e Shields. Scott Bamforth apre le danze dall’arco, lo segue Pierre per il primo allungo sassarese mentre gli ospiti infilano i primi punti con Shields. Trento si riporta in parità con Lechtaler e Gomes, ma i giganti mettono ancora la testa avanti condotti da Polonara. Gutierrez accorcia le distanze ma il canestro di Randolph chiude la prima frazione 19-11. Trento si riporta a contatto con Sutton, Gomes e Hogue. Ma i biancoblù ricacciano indietro gli ospiti condotti da Pierre e Bamforth dall’arco: +10 sassarese. Shields e Hogue avvicinano i trentini ma il Banco non molla di un centimetro. Reazione condotta da Hatcher e Spissu per il massimo vantaggio. Una magia di Pierre chiude il primo tempo sul punteggio di 34-24. Al rientro dall’intervallo lungo il Banco di Sardegna bombarda dall’arco e dilaga: con quattro triple i giganti scrivono il +16. Attori protagonisti della corsa biancoblu Bamforth, Polonara, un totem a rimbalzo, e Hatcher. Gli uomini di Buscaglia però non ci stanno e innescano la rimonta condotta da Shields, Sutton e Gutierrez. L’Aquila si riporta a -9, canestro di Jones e al 30’ il tabellone dice 55.46. Negli ultimi 10’ si alza la tensione sul parquet: schiacciata di Polonara, ormai in doppia cifra a rimbalzo, allunga anche Planinic. Canestro di Sutton per il -9: il giocatore numero 2 viene sanzionato con antisportivo su Bamforth. Il giocatore originario del New Messico fa 3/4 dalla lunetta, monetizzando anche il fallo di Flaccadori. È ancora Scott a scoccare la bomba che fa esplodere il Palazzetto (66-55). Polonara e Planinic conducono i sassaresi, ma Trento resta lì e piazza un gioco da tre punti per il 73-63. Bamforth ricaccia indietro gli avversari dall’arco: insieme a Planinic il Banco dà la zampata finale. Finisce 78-67.



Dinamo Banco di Sardegna 78– Aquila Basket Trento 67

Parziali: 19-11; 15-13; 21-22; 23-21.

Progressivi: 19-11; 34-24; 55-46; 78-67.

Banco di Sardegna. Spissu 2, Casula, Bamforth 23, Planinic 12, Devecchi, Randolph 2, Pierre 13, Jones 3, Hatcher 12, Polonara 11, Picarelli, Tavernari. All. Federico Pasquini.

Aquila Basket. Franke 5, Sutton 15, Silins 2, Forray, Conti, Flaccadori 8, Gutierrez 10, Czumbel, Gomes 4, Hogue 9, Lechtaler 2, Shields 12. All. Maurizio Buscaglia.