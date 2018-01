A scuola si parla di Europa grazie a "2037 – Europe's Downfall”

Il film è nato per comunicare l'Europa ai giovani e dal 13 gennaio arriva nel luogo dove maggiormente si possono incontrare ragazze e ragazzi: le scuole del territorio. Dopo il successo al Cityplex Moderno del cortometraggio in gara per la prima edizione dell'Altiero Spinelli Prize “2037 – Europe's Downfall”, Alessandro Scotto, Alessia Pintus, Andrea Campiglio, Mattia Uldanck del progetto di Servizio civile nazionale “Se Gioventù Sapesse...” hanno programmato un calendario per portare il film negli istituti sassaresi e nei Comuni che hanno manifestato interesse. Anche questa volta i giovani volontari possono contare sul supporto dell'Informagiovani del Comune di Sassari. La formula prevista è quella del cineforum, che abbina la visione del film a un dibattito con ospiti del panorama artistico e politico.



«L'obiettivo è quello di creare un dialogo capace di stimolare una riflessione sulle tematiche trattate nel film e sulle modalità con cui vengono di solito affrontate – spiegano i volontari -. L'iniziativa nasce dal desiderio di diffondere tra i più giovani temi di rilievo, come l'importanza che l'Unione europea riveste oggi nella vita di tutti i giorni, catturandone la curiosità con una comunicazione più efficace e adatta al loro mondo».



Si parte il 13 gennaio al liceo scientifico Spano con due proiezioni: alle 9 il primo spettacolo e alle 11.30 il secondo; tra gli ospiti ci saranno il sindaco Nicola Sanna, l'assessora alle politiche giovanili educative e sportive Alba Canu, Maria Paola Curreli dirigente Scolastico Liceo Spano e Luigi Berlinguer ex parlamentare europeo. Per il pomeriggio è prevista un'altra proiezione e dibattito alle 18, questa volta nei locali del Comune di Banari e nei prossimi giorni ci si sposterà tra Ossi, Osilo e Cossoine, oltre che al liceo Classico Azuni e l'istituto tecnico Angioy.