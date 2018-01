Cagliari. Sequestrati 7.450 kg di gpl contenuti in bombole non a norma

Nell’ambito dell’attivita’ di controllo economico del territorio e segnatamente con riferimento alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno effettuato un sequestro di bombole contenenti gas propano liquido commercializzate da un’azienda del medio campidano.



Infatti, durante un controllo su strada nei confronti di un automezzo addetto al trasporto di bombole di g.p.l. ad uso domestico, le fiamme gialle hanno riscontrato la presenza di recipienti non a norma di legge in tema di collaudo di sicurezza, in quanto i cartellini attestanti la regolare effettuazione della periodica revisione tecnica, erano scaduti o non apposti conformemente alle prescrizioni normative di settore. Pertanto, le 500 bombole trasportate, per un totale di 7.450 kg di gpl/propano, sono state sottoposte a sequestro amministrativo in quanto non idonee ad essere destinate alla libera vendita.