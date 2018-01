Ploaghe, prosegue la campagna di reclutamento della compagnia barracellare

Prosegue la campagna di reclutamento della compagnia barracellare di Ploaghe. L’ultimo ingresso è stato quello del giovane Ico Baule, che ha giurato nei giorni scorsi di fronte al sindaco Carlo Sotgiu e che andrà a infoltire il numero degli addetti della compagnia ploaghese che ultimamente ha registrato un incremento importante nelle adesioni, soprattutto da parte dei più giovani. Complice l’ingresso della compagine ploaghese nella Compagnia Intercomunale dell’Unione del Coros gli strumenti a disposizione dei barracelli sono aumentati e con essi le risorse e la possibilità di fare esperienze più significative all’interno di un territorio più vasto e in sinergia con altre forze. “Siamo estremamente soddisfatti di come la compagnia barracellare ploaghese si sta comportando e sta crescendo. Grazie all’Unione del Coros abbiamo anche maggiori possibilità di crescita e di dialogo con altre compagnie, cosa che stimola le nuove adesioni soprattutto fra i giovani”, ha commentato il capitano Gianfranco Camboni che guida la compagnia da circa un anno. “Ci auguriamo”, ha proseguito il capitano, “che nel corso dell’anno i nuovi ingressi siano sempre più numerosi”. Per incentivare le nuove adesioni, riducendo i costi a carico del singolo individuo che intenda diventare barracello, l’amministrazione comunale - con la deliberazione della giunta comunale n. 122 del 17/12/2015 - ha inoltre stabilito il rimborso delle spese sostenute dai singoli volontari che decidono di aderire alla Compagnia. Il contributo a carico del comune è pari al 70% della spesa totale sostenuta da ciascun volontario per gli oneri relativi alla nomina di barracello: costo dei certificati medici e dell’eventuale iscrizione al Tiro a segno Nazionale. Le domande possono essere indirizzate al Comune di Ploaghe, Settore Amministrativo Vigilanza e presentate presso l’Ufficio Protocollo.