Sassari, i dipendenti dell'Aou voteranno per i componenti elettivi dei comitati di dipartimento

Da martedì 10, e poi per altre tre giornate, i dipendenti dell'Aou di Sassari andranno alle urne. Ci sono da eleggere, infatti, i componenti elettivi dei comitati di dipartimento. Previsti nel nuovo atto aziendale approvato a ottobre scorso, i comitati di dipartimento dell'Aou di Sassari sono dodici come i dipartimenti.



Ben precisi i compiti dell'organo del dipartimento che, formato da componenti di diritto ed elettivi, resta in carica tre anni. Il comitato concorre alla formulazione del piano delle attività e dell’utilizzazione delle risorse disponibili, quindi concorre al monitoraggio e alla verifica delle attività e partecipa all’individuazione del direttore di dipartimento secondo le modalità previste dalla normativa.

Possono votare ed essere eletti i dipendenti che fanno capo ai vari dipartimenti e che siano in servizio a tempo indeterminato al 15 dicembre 2017, oppure assunti a tempo determinato e in possesso dei requisiti per la stabilizzazione (Dpcm 2015).



Sono oltre 2000 i dipendenti che andranno a eleggere i loro rappresentanti all'interno dell'organo di dipartimento. Per agevolare le operazioni di voto sono stati organizzati tre seggi: i primi due al settimo piano del Santissima Annunziata e il terzo nell'aula didattica del palazzo della clinica Malattie infettive.



Mercoledì 10 gennaio, dalle 9 alle 18, saranno chiamati a votare al settimo piano dell'ospedale civile i dipendenti dei dipartimenti di “Emergenza-urgenza” e delle “Specialità Mediche e della Riabilitazione”. Si recheranno, invece, a Malattie infettive i dipendenti del dipartimento Medico.

Venerdì 12, sempre dalle 9 alle 18, andranno al civile i dipendenti dei dipartimenti “Cardio toraco vascolare” e “Neuroscienze testa-collo”. A Malattie infettive i dipendenti del dipartimento Chirurgico.

Martedì 16, stesso orario, al civile voteranno i dipendenti dei dipartimenti “Tutela fragilità” e “Tutela salute donna bambino”. In viale San Pietro, palazzina Malattie infettive, i dipendenti del dipartimento Oncoematologico.

Giovedì 18 gennaio, giornata conclusiva, dalle 9 alle 18, all'ospedale di via De Nicola voteranno i dipendenti dei dipartimenti “Farmaco e diagnostica” e “Professioni sanitarie”. A Malattie infettive andranno a votare i dipendenti del dipartimento Amministrativo e tecnico.



I seggi sono stati allestiti con la collaborazione del Comune di Sassari che ha messo a disposizione le cabine e le urne elettorali.