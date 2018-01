Cucca scriveal Pds una dichiarazione di non belligeranza

Il segretario del Pd scrive al direttivo del Partito dei Sardi per esprimere il proprio rammarico per aver respinto la richiesta di alleanza con il Pd.



“In merito alla posizione emersa al termine del Direttivo del Partito dei Sardi non posso che esprimere il mio rammarico per il fatto che non sia stato colto lo spirito della lettera aperta, che sottolineava la piena condivisione dei valori autonomisti e auspicava un’alleanza alle politiche per rafforzare le istanze del popolo sardo nelle istituzioni italiane.



La mia apertura è espressione della maggioranza del Partito Democratico che, pur avendo al suo interno sensibilità differenti, converge in larga parte verso l’intesa con il PdS nella convinzione che possa dare valore aggiunto alla coalizione di centrosinistra nel corso della prossima legislatura nazionale, come è accaduto finora durante l’esperienza di governo regionale. Abbiamo entrambi a cuore gli interessi della Sardegna e vogliamo portare la nostra Isola a superare una condizione di svantaggio e di subalternità in un percorso democratico orientato al progresso.



È partendo da questa ampia disponibilità a collaborare del PD che auspico un ripensamento da parte del PdS, perché si disperderebbe il patrimonio di battaglie comuni che potrebbero essere condotte con maggiore vigore dando prosecuzione all’alleanza anche nel contesto nazionale. Sarebbe, infatti, un’occasione mancata per potenziare la nostra Specialità e rivedere i rapporti con lo Stato nella prospettiva di una graduale conquista di ulteriori spazi di Autonomia. In qualità do Segretario del Partito Democratico ribadisco la volontà di proseguire nel dialogo per trovare un accordo in tempi brevissimi.”