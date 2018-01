Cosa devono mangiare i nostri cani per essere davvero sani e felici?

Work Rescue Dogs, organizza un seminario a Sassari totalmente dedicato al benessere del nostro amico a quattro zampe. Come dicevano i nostri nonni? "La salute arriva da ciò che mangiamo". Lo stesso principio può essere applicato ai nostri cani, diventati ormai membri della famiglia a tutti gli effetti. Anche loro hanno bisogno di crescere sani e forti e l'alimentazione è fondamentale. Il fondatore dell'Associazione Work Rescue Dogs, Matteo Fiorillo, ha voluto dedicare grande attenzione a questo aspetto, organizzando il primo seminario regionale dell'alimentazione canina. Il relatore del seminario, Annalisa Barera, partirà dalle esigenze e abitudini del nostro cane, per analizzare i vari tipi di alimentazione: quella casalinga e quella commerciale. Si parlerà nel dettaglio del metabolismo del cane, dei diversi tipi di alimenti, cosa fa bene o cosa è meglio evitare nella loro dieta. Si analizzeranno le diete più comuni, e si discuteranno con i presenti, delle esigenze alimentari caso per caso.



Per potersi iscrivere al seminario, si può chiamare il numero di telefono 3394999955 o scrivere una mail workrescuedogs@gmail.com. La data prefissata è il 18 febbraio all'hotel Il Vialetto a Sassari. Visti i posti limitati è necessaria la prenotazione tramite l'iscrizione.