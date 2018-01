Il Ministro Fedeli all'inaugurazione del 456° Anno Accademico dell'Università di Sassari

Lunedì 15 gennaio il Rettore Massimo Carpinelli inaugurerà il 456esimo Anno Accademico dalla fondazione dell'Università di Sassari. Ospiti d'onore il Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca, Valeria Fedeli, e il pianista iraniano Ramin Bahrami. La cerimonia si svolgerà nella storica Aula Magna di piazza Università a partire dalle 11.00. In apertura, dopo l'ingresso del Corteo Accademico, è prevista la relazione del Rettore Massimo Carpinelli. A seguire, interverranno la Presidente del Consiglio del Personale Tecnico amministrativo, Stefania Idini, e il Rappresentante degli Studenti, specializzandi e dottorandi in Senato accademico, Gianfilippo Caggiari.



Spazio poi alla lectio magistralis di Ramin Bahrami, intitolata "Bach ieri, oggi, domani", e al discorso della Ministra Fedeli.



Partecipano l'Associazione Goliardica Turritana, l'Associazione Coro dell'Università di Sassari e gli studenti del Liceo Musicale Azuni che daranno vita a un intermezzo musicale.



L'evento potrà essere seguito in diretta web streaming sul sito dell'Università di Sassari www.uniss.it grazie al Laboratorio Reporters Tv. Inoltre, con l'hashtag ufficiale #uniss456, la cerimonia sarà divulgata sui canali social dell'Università di Sassari, che proprio in occasione dell'inaugurazione dell 456° Anno Accademico lancerà il nuovo profilo Instagram unissgram. Questo strumento si aggiunge alla pagina Facebook ufficiale, al profilo Twitter e al canale Youtube.

https://www.facebook.com/SassariUniss/

https://twitter.com/unissTwit

https://www.youtube.com/user/unisstube/videos

https://www.instagram.com/unissgram/