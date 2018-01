Progetto formativo V.I.T.A. Manifestazione d'interesse per una lista di esperti

L’Agenzia formativa Consorzio Edugov, in raggruppamento strategico temporaneo con il GAL Anglona Romangia, promuove la presentazione di manifestazione di interesse per la costituzione di una lista di esperti a cui affidare l’incarico di docenza per l’attuazione del progetto formativo V.I.T.A. – Visione integrata del territorio Anglona – Romangia (POR FSE 2014 – 2020 Avviso pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione nell’ambito della Green & Blue Economy” Linea di sviluppo progettuale 2 A CUP E97B16001010009 - CLP

1001031863GD160006 – DCT 20162ARO175).

Possono iscriversi alla lista di esperti i candidati che alla data della pubblicazione del presente avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:



• Cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

• Età non inferiore ai 18 anni

• Non esclusione dall’elettorato attivo;

• Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso che, ai sensi della

vigente normativa, impediscano l’impiego nella pubblica amministrazione;

• Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche

Amministrazioni.

I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione

delle domande di ammissione.



La lista di esperti sarà suddivisa per macro aree tematiche in quattro sezioni ed è rivolta a professionisti, consulenti ed esperti in possesso dei requisiti professionali indicati per singola area:

• Area Tecnico/Economica

• Area politiche di sviluppo locale

• Area Settore Agroalimentare

• Area Turismo/Beni culturali e archeologici

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, interessati a partecipare all’Avviso, dovranno presentare

la propria candidatura con le seguenti modalità:

• Domanda di ammissione alla selezione

• Curriculum vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.LGS

196/2003

• Fotocopia documento di identità in corso di validità

La documentazione è scaricabile dai siti www.edugov.it e www.galanglonaromangia.it

Tale documentazione potrà essere presentata entro e non oltre il giorno 09/02/2018 esclusivamente

secondo le modalità riportate nell'avviso.

Per maggiori informazioni rivolgersi a formazione@edugov.it