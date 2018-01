Alghero, tentano di entrare nel convitto dell'Alberghiero. Denunciati tre giovani

Questa notte gli agenti della Polizia di Alghero sono intervenuti in via Terragona, presso il convitto dell’Istituto Alberghiero per una segnalazione arrivata sulla linea di emergenza che denunciava la presenza di tre giovani che stavano cercando di introdursi all’interno, innescando il sistema di allarme.



Sul posto gli agenti sono riusciti a sorprendere i tre che avevano ancora il passamontagna sul volto, prima che gli stessi si allontanassero a bordo del veicolo con il quale erano arrivati. Dagli accertamenti è risultato che i tre giovani, due 27enni ed un 23enne, poco prima avevano cercato di forzare il portone d’ingresso della struttura e manomesso il sistema d’allarme, danneggiandolo, causando l’interruzione dell’energia elettrica nel caseggiato.



I tre sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di danneggiamento aggravato ed interruzione di un servizio pubblico. Il conducente del veicolo, risultato positivo all’alcoltest è stato denunciato in stato di libertà anche per guida sotto l’influenza dell’alcool.