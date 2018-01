Cagliari, la GdF sequestra 1523 prodotti di pelletteria contraffati

Gli agenti della Guardia di Finanza di Cagliari hanno sequestrato 1523 prodotti di pelletteria contraffatti. I Finanzieri sono intervenuti a Elmas in un grande magazzino dove tra gli articoli in vendita sono stati individuati dei prodotti di pelletteria riconducibili a noti marchi di lusso quali Louis Vuitton, Alviero Martini e Burberry, abilmente contraffatti. Gli articoli sono stati sequestrati e il responsabile del magazzino denunciato all'Autorità Giudiziaria per commercio di prodotti falsi.