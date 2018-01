Autodeterminazione, ora è ufficiale. Il gruppo politico è pronto per le regionali

Autodeterminazione . il gruppo politico presenta il simbolo e ufficializza la corsa alle regionali. In una breve nota stampa il coordinatore del movimento Anthony Muroni spiega la decisione intrapresa in un assemblea a Bauladu:



"Il Progetto Autodeterminatzione - riunito stasera a Bauladu - ha deciso la partecipazione alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Il simbolo - che verrà presentato nei prossimi giorni alla stampa, contestualmente alla registrazione presso il Viminale - sarà presente in tutti i collegi plurinominali e uninominali nella circoscrizione Sardegna. L'assemblea ha adottato programma e codice etico, nominando un comitato di garanti che si occuperà di istruire le proposte di candidatura e un comitato che è invece incaricato delle procedure elettorali e della raccolta delle firme. L'assemblea ha incaricato il coordinatore Anthony Muroni di proseguire le interlocuzioni con gli altri partiti e movimenti sardi che non fanno parte del Progetto, per esaminare la possibilità di eventuali convergenze. "