Sassari. Un volo di otto piani, muore un uomo di 52 anni

Un malore improvviso mentre stava ritirando la biancheria stesa, e poi il volo nel vuoto. E'morto tragicamente un uomo di 52 anni che abitava all'ottavo piano in via Principessa Maria a Sassari. ieri sera intorno alle 19 30 la famiglia era già a tavola per la cena, lui si sarebbe avvicinato dopo aver ritirato i panni. All'improvviso la caduta dal terrazzo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Una fatalità senza spiegazione. I funerali si svolgerano oggi a Bitti, paese originario dell'uomo.