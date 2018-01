Sassari. In programma al cinema "Un sacchetto di biglie" per il Giorno della memoria

Prosegue a Sassari la rassegna cinematografica del Moderno dedicata alle scuole. In programma per il Giorno della Memoria "Un sacchetto di biglie" tratto dal romanzo di Joseph Joffo e diretto da Christian Duguay, regista di "Belle e Sebastien". È un film per tutti, adatto dal secondo ciclo della primaria alle scuole superiori: la vera storia di due giovani fratelli ebrei nella Francia occupata dai tedeschi che, con una dose sorprendente di astuzia, coraggio e ingegno riescono a sopravvivere alle barbarie naziste ed a ricongiungersi alla famiglia.