Sassari, news dal comune. Anagrafe canina e iscrizioni alla scuola dell'infanzia

Anagrafe canina. Lunedì 15 gennaio, dalle 9 alle 11, nel canile comunale a Funtana Sa Figu sulla direttissima per Osilo, si effettuerà la microchippatura gratuita dei cani. Il secondo appuntamento di gennaio è fissato per il 22. Gli animali non devono avere pulci, zecche o altri parassiti. I cani aggressivi o di grossa taglia devono avere la museruola. Gli interessati devono presentarsi con un documento personale e codice fiscale. Saranno accettati solo 70 cani, anche di altri comuni. L'anagrafe canina sarà effettuata a cura del servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni zootecniche della Asl in collaborazione con l’assessorato comunale all’Ambiente.



Iscrizioni scuole dell'infanzia anno scolastico 2018/2019. Dal 16 gennaio al 6 febbraio sono aperte le iscrizioni alle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019. I moduli dovranno essere presentati nelle segreterie degli istituti comprensivi cittadini per tutte le bambine e i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2018 e, a discrezione delle famiglie e con riserva di accettazione da parte degli Istituti, per i bambini (anticipatari) che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2019.