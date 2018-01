La troupe di Linea Verde alla scoperta di Sassari

Alla scoperta di Sassari, con le sue bellezze architettoniche e naturali, le antiche tradizioni enogastronomiche e l'artigianato. La troupe di “Linea Verde va in città”, la nota trasmissione in onda su Rai1, sta trascorrendo alcuni giorni nel nostro Comune, dove visiterà aziende del territorio, botteghe tipiche e assaggerà i piatti della tradizione sassarese. Una settimana tra le campagne della Nurra e i vicoli medievali del centro storico, senza tralasciare i parchi e gli spazi verdi. “Sassari: tra storia, saperi e sapori” è il titolo della puntata che andrà in onda sabato 20 gennaio alle 12.15 su Rai1. Si parlerà di Sassari «città ricca di storia, ma anche a vocazione green che guarda al futuro» come spiega l'autore Marco Luci. Un viaggio per portare gli spettatori alla scoperta del tipico carciofo spinoso, della raccolta delle olive e del mirto, della pastorizia e della agricoltura del territorio, tra tradizione e innovazione, con uno sguardo anche ai tesori architettonici della città.