Coldiretti. Domani a Roma i tesori dei piccoli Comuni sardi

I tesori agroalimentari dei 314 piccoli Comuni sardi saranno protagonisti domani a Roma, al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi per l’apertura dell’anno nazionale del cibo italiano nel mondo.



L’iniziativa è promossa Coldiretti e Fondazione Symbola.



Alle ore 9,30 si inaugura la prima rassegna dei prodotti tipici dei comuni con meno di 5mila abitanti che raccontano la storia di un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza eguali per la popolazione locale ma anche per il numero crescente di turisti italiani e stranieri che vanno alla ricerca dei tesori nascosti del Belpaese.



Una iniziativa per far conoscere le specialità territoriali conservate da generazioni negli angoli più remoti del Paese con l’esclusivo studio su “Piccoli comuni e tipicità”, la mappa, i numeri e le dimensioni di una ricchezza straordinaria del Made in Italy regione per regione.



Una risorsa del Paese custodita fuori dai tradizionali circuiti turistici che potrà ora essere finalmente tutelata e promossa grazie alla nuova legge n.158/17 che contiene misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.



All’incontro insieme ai Sindaci dei piccoli comuni di tutto lo Stivale intervengono tra gli altri Antonio De Caro presidente Anci (Associazione nazionale comuni italiani), Ermete Realacci presidente fondazione Symbola, Fiorello Primi presidente Borghi più belli, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Roberto Moncalvo presidente Coldiretti.