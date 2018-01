Olbia. Sospetta meningite su un paziente

Dalla tarda mattinata di ieri sono in corso degli accertamenti su un paziente che presenta alcuni sintomi di una sospetta infezione meningea, il cui agente patogeno è però al momento sconosciuto. Così come previsto dal protocollo, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Ats - Assl di Olbia ha immediatamente attivato l’indagine epidemiologica e sin dalla giornata di ieri ha sottoposto a profilassi i contatti più stretti del paziente che è stato trasferito nel reparto di malattie infettive a Nuoro per le cure e gli accertamenti del caso. Inoltre presso il nosocomio sono stati effettuati i prelievi per l'effettuazioni degli esami necessari per accertare la natura della sospetta infezione meningea del paziente arrivato ieri mattina (alle ore 12.00) all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.