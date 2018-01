Sassari, in ricordo di Ercole Contu visite guidate gratuite a Monte d'Accoddi

Era il 1952, quando, sotto la direzione di Ercole Contu, prendevano il via gli scavi archeologici a Monte d'Accoddi. Oltre sessant'anni più tardi, a pochi giorni dalla scomparsa del compianto archeologo, il Comune di Sassari apre le porte del sito alla cittadinanza. Nella giornata di sabato 13 gennaio, infatti, si potrà accedere gratuitamente all'area, accompagnati dal personale della rete culturale Thàmus. Le visite guidate partiranno ogni ora, dalle 9 alle 13 e avranno una durata di circa 40 minuti. Un'occasione per scoprire, o riscoprire, l'importante monumento, un unicum in tutta Europa e nel bacino del Mediterraneo, e di commemorare uno studioso appassionato, che ha dedicato parte della sua vita alle ricerche sull'altare prenuragico e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale.