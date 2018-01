Sassari, al "Pertini Biasi" di via Gorizia un indirizzo linguistico

Un indirizzo linguistico per gli studenti delle scuola media numero 5 dell'Istituto Comprensivo “Pertini Biasi” di via Gorizia: questa la grande novità per il 2018-'19. Per le famiglie e i ragazzi interessati, il 24 gennaio dalle ore 16:30 alle ore 20 è in programma l'Open Day, occasione in cui saranno fornite tutte le informazioni e delucidazioni del caso su questa nuova e innovativa proposta di studio. E sull'intera proposta formativa del “Pertini Biasi” L’iscrizione degli alunni all’indirizzo linguistico richiede un piccolo contributo economico alle famiglie.



In risposta alle esigenze di una società sempre più proiettata verso l'internazionalizzazione, ed a completamento di un'offerta formativa che oltre all'indirizzo tradizionale già prevedeva anche un indirizzo musicale, l'istituto secondario sassarese capitanato dal professor Tognoni si prepara a dare ai suoi studenti l'opportunità di approfondire lo studio delle lingue, competenza ormai fondamentale e da maturare il prima possibile lungo il percorso scolastico dei ragazzi. Un progetto innovativo e lungimirante quello portato avanti al “Pertini Biasi”, progetto che attualmente in Sardegna ha eguali solo a Cabras e Quartu.



«I docenti dell'Istituto di via Gorizia hanno scelto con convinzione di ampliare l’offerta formativa della scuola istituendo un nuovo indirizzo linguistico che prevede due ore aggiuntive al normale programma. L’orario scolastico sarà quindi strutturato integrando all'esistente un’ora in più di lingua inglese e un’ora in più di insegnamento della seconda lingua, a scelta fra il francese e lo spagnolo. Le due ore di approfondimento saranno interamente a cura di docenti madrelingua. Gli studenti potranno così seguire complessivamente 4 ore di lezioni di inglese e 3 ore di lezioni aventi ad oggetto la seconda lingua scelta».



In via Gorizia già da diversi anni è attivo anche il corso curriculare ad indirizzo musicale i cui allievi, negli ultimi anni scolastici, hanno conseguito importanti riconoscimenti e riscosso successi in occasione dei concerti tenuti in Italia e all’estero. Sono inoltre attivi presso l'Istituto i laboratori di teatro e cinematografia, seguiti con grande partecipazione e interesse dagli alunni: si svolgono per classi aperte in orario curricolare ed extracurricolare e sono curati da docenti qualificati. Tra le altre attività proposte il cineforum, i corsi intensivi di latino, il progetto cosmopolitismo digitale, il gruppo sportivo, lo sportello d’ascolto e i corsi di recupero. Fornitissima la biblioteca, che oltre a libri di pregio storico si è ulteriormente arricchita grazie all'acquisto du nuovi e moderni titoli grazie anche alla partecipazione al progetto di rilevanza nazionale “Leggo perché”.



Per ulteriori informazione è possibile consultare il sito http://www.quintosassari.it.