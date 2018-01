Dal Soroptimist opportunità per giovani laureate

Anche quest’anno il Soroptimist International Club di Sassari offre a donne sarde laureate una borsa di studio per frequentare gratuitamente un corso di formazione presso la Scuola di Direzione aziendale dell’Università Bocconi di Milano.



Il corso “Essere leader al femminile. Costruisci la tua leadership con noi” durerà tre giorni e si articolerà in due cicli: dal 28 febbraio al 2 marzo o, in alternativa, dal 21 al 23 marzo. La SDA dell’Università Bocconi rilascerà alle partecipanti un attestato finale di frequenza. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico della borsista, ma è previsto un contributo forfettario.



La selezione è rivolta a giovani donne di età massima 28 anni, residenti o domiciliate a Sassari e provincia, in possesso di laurea magistrale o specialistica, con una buona conoscenza della lingua inglese.



Alla vincitrice della selezione, il Soroptimist club di Sassari offrirà anche il supporto di una mentore qualificata che possa accompagnarla nella fase successiva al corso per la sua crescita professionale e lavorativa.



Per poter partecipare alla selezione, è necessario presentare, entro il 19 gennaio, la domanda di ammissione alla Presidente del Soroptimist Club di Sassari avv.M.Paola Oggiano via Roma 61, 07100 Sassari). Il bando e la modulistica sono pubblicati sul sito del Soroptimist Italia www.soroptimist.it al seguente link: http://www.soroptimist.it/it/bandi/essere-leader-al-femminile-25755/.



Il bando Bocconi è uno strumento ormai collaudato con cui il Soroptimist ogni anno garantisce a circa 150 ragazze da tutta Italia l’opportunità di arricchire il proprio curriculum acquisendo competenze da spendere nel mondo del lavoro.