Il gigante Bamforth vestirà la maglia Dinamo anche la prossima stagione

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare la firma dell’accordo con il giocatore Scott Bamforth, che vestirà la maglia biancoblu anche per la prossima stagione. La società programma già il futuro e la conferma di un elemento come il play-guardia originario di Albuquerque - che in questa prima parte della stagione ha marciato con una media di 17.4, 43.4 da 2, il 46.3 da 3, 84.3 ai liberi, 4.5 rimbalzi e 4.8 assist, nei suoi in 30 minuti di utilizzo medio - rientra appieno nell’ampio progetto del club mirato a dare sempre maggiore solidità e continuità al gruppo e al raggiungimento di risultati sempre più soddisfacenti.