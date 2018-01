Alghero. Riqualificazione e decoro del Camposanto

E' stato approvato dalla Giunta comunale presieduta dal sindaco Mario Bruno il capitolato d'appalto per l'affidamento dei servizi cimiteriali del Camposanto di Alghero ed i lavori connessi allo svolgimento delle operazioni di necroforo. Nelle prossime settimane verrà pubblicato dalla Centrale unica di committenza il bando comunitario che prevede la durata dell'affidamento in anni due, eventualmente rinnovabili. La scelta dell'Amministrazione, impegnata fin dal primo momento nel reperimento delle somme per la riqualificazione della struttura e l'ampliamento degli spazi di tumulazione, tende ad individuare una ditta specializzata a cui affidare la corretta gestione e fruizione delle salme, oltre ai servizi di manutenzione strutturale ed esecuzione delle operazioni relative alla sepoltura a mezzo inumazione o tumulazione, esumazioni, estumulazioni, traslazioni e raccolta resti mortali, tutte opere oggi in capo alla società Alghero In house srl. Inclusi i servizi di custodia, vigilanza, pulizia e decoro, stoccaggio rifiuti. L'appalto prevederà, nel primo anno di gestione, l'informatizzazione completa dei registri cimiteriali e l'aggiornamento gestionale dei software. Un'innovazione non più rimandabile, che permetterà il disbrigo delle pratiche con maggiore accuratezza, precisione e celerità. Parallelamente non si arresteranno gli investimenti per l'ammodernamento strutturale: allo studio, infatti, la possibilità di reperire sul mercato l'interesse di società specializzate nella realizzazione e gestione di impianti finalizzati alla cremazione delle salme.