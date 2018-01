A Porto Torres il convegno per il rilancio del nord ovest della Sardegna

Si terrà sabato 13 gennaio a partire dalle 10 il convegno per il rilancio dei territori del nord ovest della Sardegna. L'appuntamento si svolgerà nella sala del museo del Mare, in via Antonietta Bassu a Porto Torres.



Il tema principale dell'appuntamento, organizzato dal Movimento 5 Stelle di Porto Torres, Alghero, Sassari e Sennori, è discutere delle opportunità di sviluppo del territorio, affrontando temi fondamentali come quelli della sanità, del turismo, dei trasporti e dell'industria. Dopo la registrazione dei partecipanti, si terrà la presentazione e il saluto di benvenuto del sindaco Sean Wheeler, a cui seguiranno gli interventi tecnici del professor Nicola Glorioso sulla sanità del nord ovest, del presidente del Consorzio industriale Pasquale Taula sulla situazione dell'area industriale, di un rappresentante Confcommercio, e del portavoce del Movimento 5 Stelle Nicola Bianchi sui trasporti. Prima del dibattito pubblico ci saranno anche dei brevi interventi dei portavoce comunali Graziano Porcu e Maurilio Murru.