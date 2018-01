Gsd Porto Torres, si riparte con l'innesto di Hussein Haidari

di SSN

Le feste sono finite ed il GSD Key Estate Porto Torres è in partenza verso Varese, dove oggi, sabato 13 gennaio, sfiderà i padroni di casa della Cimberio HS, con inizio della gara alle ore 15, per la prima giornata di ritorno della Serie A di basket in carrozzina. Per la Key Estate ci sarà una novità, un “regalo di Natale”, il ritorno del play-guardia svedese, ma iracheno di nascita, Hussein Haidari, arrivato e messo sotto contratto nei giorni scorsi dal sodalizio del presidente Bruno Falchi, per rinforzare il roster.

Haidari veste per la terza volta la maglia del GSD: classe ’78, assicura grande esperienza ed indiscutibili doti tecniche, unitamente ad un’intelligenza cestistica al di sopra della media. Già visto in Italia anche all’Anmic Sassari ed al Santa Lucia Roma, squadre in cui ha fatto incetta di trofei. Ha giocato anche in Svezia (Norbacka) ed in Turchia, al Galatasaray, dove la sua importante esperienza triennale è stata resa preziosissima dalla vittoria di tre Super League, due IWBF Champions Cup e due Kitakyushu Champions Cup. Ha vestito la maglia della Nazionale svedese, con cui ha giocato tutte le competizioni, comprese tre edizioni delle Paralimpiadi.



La Key Estate, prima della pausa per le festività natalizie, aveva centrato la sua prima vittoria stagionale, sul campo di una delle dirette concorrenti per la salvezza, la Special Bergamo Sport Montello. L’avversaria di domani, Varese, si trova attualmente a quota 6 punti in classifica e la gara riveste, dunque, una grande importanza per entrambe le formazioni. Nel match di andata, disputato al Palazzetto dello Sport “Alberto Mura” di Porto Torres lo scorso 4 novembre, il team allenato da coach Fabio Bottini si era imposto con il punteggio di 64-53. In quell’occasione, spiccarono nelle marcature l’ala portoricana Kenneth Jose Gonzales Rodriguez (17 punti col 58% dal campo) e lo svizzero Janic Binda (16 punti). Gonzales Rodriguez si è poi dimostrato uno dei migliori rimbalzisti del campionato, con 7.57 palloni arpionati a gara, ma chi fa ancora meglio è il compagno di squadra Gabriele Silva, terzo nella speciale classifica, con 8.86 rimbalzi per match. Partita, anche lei, con l’obiettivo della salvezza, la Cimberio ha poi vinto anche gli altri due scontri con le squadre occupanti la bassa classifica: con Bergamo (48-44) nella sesta giornata ed in casa della Polisportiva Nordest Castelvecchio (54-47) nella settima.