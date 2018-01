Il ministro dell'Interno Minniti in Sardegna giovedì prossimo

di SSN

Rispondendo alla richiesta del presidente della Regione Francesco Pigliaru, il ministro dell'Interno Marco Minniti sarà in Sardegna, a Nuoro, il prossimo 18 gennaio, per affrontare i temi della sicurezza degli amministratori locali e dell'accoglienza dei migranti con particolare riferimento alle iniziative per contrastare i flussi in arrivo dall'Algeria e alle azioni per favorire l'inclusione dei richiedenti asilo.



Incontro sui flussi migratori. Ministro e Presidente prenderanno parte al Tavolo di coordinamento regionale sui flussi migratori non programmati, convocato nella sede della Prefettura. Al centro dei lavori, l’esame del quadro aggiornato della situazione dei flussi e le iniziative di integrazione in corso di attuazione a livello regionale. Verrà inoltre valutato lo stato di avanzamento della struttura che a Macomer ospiterà il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), importante deterrente per i flussi migratori diretti in arrivo dall’Algeria.



Vertice su sicurezza amministratori locali. A seguire si svolgerà il Vertice sulla sicurezza, convocato da Francesco Pigliaru, sulle misure per prevenire e contrastare gli attentati e i gravi atti intimidatori ai danni degli amministratori locali, una questione che il Presidente della Regione ha portato fin dallo scorso giugno all'attenzione del Ministro dell'Interno.



Incontro con gli studenti. Al termine della mattinata è previsto un momento di confronto con gli studenti delle scuole superiori sul tema dei flussi migratori e dell’accoglienza dei richiedenti asilo.