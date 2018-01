La mostra Sardegna Archeologica si potrà visitare fino al 31 gennaio

di SSN

Dato il grande successo di pubblico e l’interesse nei confronti dell’esposizione da parte dei viaggiatori che hanno transitato in aeroporto in questi giorni, per dare la possibilità a tutti coloro che ne hanno interesse di godere di questa esposizione straordinaria, Sogeaal offrirà due ore di parcheggio gratuite a fronte di un solo acquisto, anche modico, di qualsiasi tipo, presso uno dei punti vendita dei nostri partner commerciali nell’aerostazione (ad esempio un caffè o un giornale).

La mostra, promossa dalla Sogeaal – Aeroporto di Alghero e dall’Editore Carlo Delfino, visitabile nell’orario di apertura al pubblico, si sviluppa in tutto l’Aeroporto.



E’ infatti presente sia una Sala Museo di oltre 70 mq, in cui trovano spazio, bronzetti e vasellame nuragico, guerrieri, sacerdotesse, scudi e spade, un percorso di Menhir e, nella Main Hall, un’esposizione dei Giganti di Mont’e Prama riprodotti a grandezza naturale nel loro splendore originario.

Passeggeri e visitatori, grazie alle varie installazioni presenti in tutta l’aerostazione, possono quindi immergersi in una scoperta archeologica decisiva e unica nel Mediterraneo occidentale.



Le varie ricostruzioni di vestiario, armi e suppellettili permettono infatti al visitatore di fare un vero e proprio viaggio nel tempo, un salto dal passato dal periodo neolitico a quello nuragico.

Un’occasione imperdibile: il 22 e il 29 gennaio, l’autore della mostra, Carmine Piras, sarà presente in Aeroporto per incontrare i visitatori e dialogare.

Le scolaresche interessate potranno visitare gratuitamente il “Museo a cielo aperto” dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00.



Sogeaal ha già provveduto ad inviare ai dirigenti scolastici una comunicazione con le informazioni sulle modalità per prenotare una visita, chi non le avesse ricevute può contattare il numero 079/5570121 o scrivere una mail a efonnesu@sogeaal.it.