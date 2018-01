La Dinamo perde a Pesaro nell'ultima giornata del girone di andata

di SSN

All’Adriatic Arena sono i marchigiani a vincere per 88-85 nell'ultima giornata del girone di andata della regular season.



Leka manda in campo Moore, Ceron, Little, Mika e Omogbo, Pasquini risponde con Hatcher, Bamforth, Pierre, Polonara e Jones. I marchigiani partono forte con un parziale di 6-0 firmato da Mika, Sassari rompono il ghiaccio con Hatcher e Bamforth. La Vielle detta il ritmo ma i giganti non perdono mai il contatto e chiudono i primi 10' di gioco indietro di un solo possesso. La seconda frazione si apre ancora con un parziale Vuelle, Ancellotti e l'ex biancoblù Monaldi allungano e coach Pasquini chiama il minuto. Contro break di Sassari con Planinic, Pierre e Hatcher che firma la parità con una tripla (30-30 al 14). È ancora il play biancoblu a segnare per il sorpasso ma Mika riporta i suoi sul pari. Errori su entrambe le metà campo, si procede punto a punto e in chiusura del primo tempo sono Omogbo e Moore a violare la difesa sassarese per il 47-41.



Nella ripresa Hatcher e Polonara riaccendono l'attacco Dinamo, la difesa biancoblù e la presenza a rimbalzo arginano la transizione dei padroni di casa che continuano a costruire con Moore, Mika e Omogbo. Planinic da sotto le plance firma il sorpasso. Un errore sul ferro accende il contropiede biancorosso per il controsorpasso ma Bamforth non ci sta e si alza dai 6,75. Pierre chiude il terzo quarto sul 65-64. Negli ultimi 10' di gioco Hatcher perfetto dall'arco porta avanti i suoi, Polonara allunga ancora, Bertone e Omogbo costruiscono il sorpasso. Ancora biancorossi e biancoblu punto a punto, ogni possesso vale il controsorpasso, gli uomini di coach Pasquini intensificano la difesa ma perdono un paio di possessi importanti. I marchigiani sanno approfittarne e si portano sul +7 (79-72 a poco meno di 5' dalla fine). Hatcher e Polonara riducono lo svantaggio a un solo possesso. Nell'ultimo minuto e mezzo i passaggi in lunetta danno vantaggio alla Vuelle e l'arresto e tiro di Little vale il +5. Bamforth si riavvicina sul -3 e i giganti capitalizzano il possesso arrivato dal l'infrazione di campo avversaria con Bamforth dalla lunetta. una persa con fallo dello stesso play biancoblu porta i marchigiani sul +3 a 2",85 dalla Siena. A nulla vale la preghiera dai 6,75 di Hatcher e la sfida si chiude sull'88-85.



Vuelle Pesaro 88- Dinamo Banco di Sardegna 85

Parziali: 26-23; 21-18; 18-23; 23-21

Progressivi:26-23; 47-41; 65-64; 88-85

Vuelle Pesaro. Omogbo 17, Ceron 11, Mika 17, Moore 13, Bocconcelli, Ancellotti 5, Monaldi 2, Little 9, Bertone 14, Serpilli. All. Spiro Leka

Banco di Sardegna. Spissu, Casula, Bamforth 22, Planinic 4, Devecchi 3, Randolph 3, Pierre 6, Jones 8, Hatcher 21, Polonara 18, Picarelli, Tavernari. All. Federico Pasquini.