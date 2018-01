DOPO IL KO A PESARO

Sacchetti e Red October silurano la Dinamo. Niente Final Eight

di SSN

La Dinamo è fuori dalle Final Eight di Coppa Italia. Prima la sconfitta di ieri per i sassaresi a Pesaro, oggi le vittorie di Cremona (con Sacchetti in panca) a Capo d'Orlando e la rocambolesca impresa esterna di Cantù a Brindisi. I sassaresi chiudono al nono posto in classifica al termine del girone di andata. Non ci sarà quindi spazio per il Banco di Sardegna alle finali in programma a Firenze nel prossimo mese di febbraio. Davvero un peccato.



Dopo la sconfitta casalinga nel turno infrasettimanale in Bcl contro il Murcia, un altro stop per i sassaresi che proprio nella competizione europea cercheranno l'immediata rivincita. La trasferta è di quelle ostiche, contro la capolista Monaco, e la classifica dei sassaresi nel girone di Champions non è proprio brillante. Trasferta alla quale non prenderà parte Levi Randolph che ha fatto rientro a Sassari. Possibile taglio per lui?