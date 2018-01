La Torres pareggia a Calangianus

Succede tutto nel primo tempo a Calanganus dove la Torres trova un solo punto. Le reti al 20' di Melino per i padroni di casa, la replica è di Spinola al 40'. I sassaresi di mister Tortora avrebbero potuto fare qualcosa in più, vista anche la supremazia dimostrata per lunghi tratti dell'incontro, ma i galluresi hanno tenuto fino alla fine.