Ryanair: fine dei due bagagli a bordo

Scatta oggi, 15 Gennaio 2018, la "riforma" del bagaglio a mano per chi viaggia con Ryanair.

Sarà possibile portare a bordo due bagagli a mano solo se si acquisterà “Priorità e 2 bagagli a mano”, Flexi Plus, Plus o Family Plus.

Senza una di queste formule non sarà più permesso portare a bordo il classico trolley (nelle dimensioni di 55 x 40 x 20 cm) che verrà ora registrato al gate d'imbarco e sistemato nella stiva gratuitamente.

Potrà invece continuare a portarsi la borsa piccola che dovrà rientrare nelle dimensioni di 35 x 20 x 20 cm, in modo da poter essere sistemata agevolmente sotto il sedile.

Per chi non rispetterà la nuova prescrizione è previsto il pagamento di una penale pari a € 50 per articolo al gate di partenza.



Finisce così la comodità "gratuita" del trolley a bordo insieme alla borsa piccola.

Le ragioni? Sembrerebbe che l'eccesso di bagagli a bordo abbia comportato un inaccettabile aumento di ritardi nei voli. E quando il tempo è denaro, questo non è evidentemente tollerabile.